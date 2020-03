Vive en Nueva York, en donde le dio coronavirus después de asistir a una fiesta con amigos. Los síntomas se presentaron dos días después de la reunión.

Dice que fue a un servicio médico en esa ciudad a los cuatro días de sentirse enferma junto con su esposo. Tenían unas punzadas fuertes en el pecho.

“Los síntomas fueron mucho desaliento, mucha sed, teníamos tos. No presentábamos fiebre, aunque debo admitir que no tuvimos termómetro, nos sentíamos un poco calientes, pero no con esa fiebre que uno siente y sabe que tiene”, describió María Isabel Nieto a Noticias Caracol.