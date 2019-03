Como se muestra en los videos, una de ellas grabó a un perro defecando en un pastal, frente a la fachada del edificio en el que reside.

“Este perro no recoge, ok. Y aquí está la dueña que no lo quiere recoger, le he dicho de todas las veces, de todas las maneras. ¿Y usted por qué no recoge, disculpe?”, cuestiona la mujer que denuncia.

Según ella, la persona que aparece en ambas grabaciones (la dueña del perro) ha dejado que su mascota defeque y no limpia los residuos en varias ocasiones.

“Me parece asqueroso. ¿Tú sabes que aquí hay niños? Estoy siendo totalmente decente contigo”, agrega la denunciante.

Ante esto, la dueña de la mascota le responde: “No, le dijiste a mi perro puto. Yo no voy a recoger algo que se descompone en 2 semanas, que demora entre 300 a 400 años en descomponerse”.

Además, le dice a la persona que la graba que le eche agua al excremento del perro y que, de lo contrario, lo recoja ella misma.

“Alguien explíquele a esta señora que acá se recoge el popó de los perros”, grita la denunciante.

Finalmente, y luego de una fuerte discusión, la dueña del perro se fue con su mascota y, finalmente, no recogió el popó.

Estos son los videos que se comenzaron a viralizar en redes sociales: