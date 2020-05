Y es que, como destacó Blu Radio, la reactivación gradual de la economía ha hecho que los vendedores se lancen a las calles para buscar el sustento.

En ese sentido, la alcaldesa destacó que se debe trabajar para establecer horarios y así evitar aglomeraciones que se conviertan en riesgo de infección.

No obstante, lanzó una de sus pullas al Gobierno Nacional. En diálogo con la emisora, sostuvo: “Cuando no había ciudadanos en la calle no había vendedores ambulantes. Ahora, cuando hay 2’500.000 personas en la calle va a haber vendedores ambulantes, porque hay un mercado, porque hay a quién venderle y porque hay una necesidad de trabajo”.