A través de un comunicado fechado este viernes 25 de agosto, el Frente Carlos Patiño de la disidencia de la extinta guerrilla de las Farc autodenominada como Estado Mayor Central (EMC), señaló a Leonardo González Perafán, director del Observatorio de DD. HH. y conflictividades de Indepaz, como un “propagandista” y afirmó que desde ese instituto hacía “eco de informaciones erradas” y “sin verificación” contra ese grupo armado.

González Perafán es, además, sobrino de Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno en los diálogos que adelanta justamente con esa disidencia. En el comunicado, de hecho, el EMC dice: “Mientras Camilo nos habla de paz, su sobrino Leonardo azuza la guerra contra las Farc-EP”.

Hoy en el Plateado (Argelia, Cauca). El frente Carlos Patiño del Bloque Occidental del EMC ha hecho una reunión donde le ha dicho a la comunidad que saque al ejército a la Leona parte alta. La gente se negó porque son zonas minadas. En respuesta el frente del EMC les ha dicho que…

El señalamiento hace referencia a información que ha circulado en las últimas horas sobre un confinamiento en la población del corregimiento El Plateado, zona rural del municipio de Argelia (Cauca) por amenazas de esa disidencia.

Según versiones, el alcalde de ese municipio, Jhonatan Patiño, aseguró que el grupo armado no permite el ingreso de alimentos y combustible, ni el tránsito de vehículos y se forzó al cierre de los comercios.

En el comunicado, la disidencia también señala a Patiño y dice que las acusaciones son falsas y que encubren una operación “entre (Iván) Márquez [jefe de la otra disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia], Elenos y Fuerzas Militares”.

Leonardo González dijo a este diario que “nuestra mayor intención [desde INDEPAZ] es visibilizar lo que las comunidades están viviendo y denunciando, nosotros no somos los denunciantes directos, sólo visibilizamos lo que las comunidades dicen”.

González Perafán se había pronunciado sobre la situación en Cauca en su cuenta de X -antes Twitter- el pasado 22 de agosto. “Hoy en el Plateado (Argelia, Cauca). El frente Carlos Patiño del Bloque Occidental del EMC ha hecho una reunión donde le ha dicho a la comunidad que saque al ejército a la Leona parte alta. La gente se negó porque son zonas minadas. En respuesta, el frente del EMC les ha dicho que entonces no les dejan entrar comida, ni combustible, ni sale ni entra nadie del Plateado. No hay energía y no les permiten restablecerla. Ese es el control social que a algunos extranjeros les parece “algo normal”, indicó.

Frente al señalamiento, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz también se pronunció en la red X y dijo que respaldaba Gonzálaz Perafán y rechazaba los señalamientos de EMC-FARC en su contra, que ponen en riesgo su vida e integridad. El profesionalismo de Indepaz es intachable. Instamos al EMC a propiciar el ambiente de paz que exige toda Colombia”, dice la comunicación.

Así mismo, esa oficina dijo que todos los delegados del Gobierno en los diálogos con el Estado Mayor Central contaba con el respaldo irrestricto y que la designación de Camilo González Posso, como coordinador de la Delegación de Gobierno para el diálogo con ese grupo era “un reconocimiento a su experiencia, conocimiento y esfuerzo por construir la paz en el país”. También hubo rechazo a las amenazas de otras organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).

Camilo González Posso, coordinador de la Delegación de Gobierno para el diálogo con el EMC-FARC, así como los demás delegados, cuentan con nuestro irrestricto respaldo. Su designación es un reconocimiento a su experiencia, conocimiento y esfuerzo por construir la paz en el país.

¿En qué van las negociaciones con el Estado Mayor Central?

Aunque el pasado 12 de agosto, el Gobierno y la disidencia de Mordisco hicieron varios anuncios, entre ellos que instalarían mesa de diálogos el 17 de septiembre y que ese mismo comenzaría el cese al fuego bilateral, esos dos avances aún no se han concretado.

Mientras llegaba ese cese al fuego, se acordó un cese de operaciones ofensivas a partir del jueves 17 de agosto “con el propósito de evitar afectaciones y consecuencias a la población civil”. Ese cese tampoco llegó. Al contrario, el fin de semana anterior, la disidencia realizó tres ataques en Cauca, dos carros bomba en Buenos Aires y Cajibío y un ataque armado en Morales (Cauca), hechos que dejaron cuatro policías muertos.

Ello obligó al presidente Gustavo Petro a convocar un Consejo extraordinario de Seguridad en Cauca. Al término del mismo, el mandatario le dijo a la disidencia que “antes que un cese al fuego, se necesita un cese de hostilidades”.

Así mismo, el jueves se adjudicaron el secuestro de dos soldados en Nariño, de quienes entregaron pruebas de supervivencia.

Esta disidencia tiene cerca de 3.200 personas en armas, algunas de las cuales no se acogieron al Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. Se estima que están distribuidos en 23 frentes que operan en 16 departamentos del país.

Según el Alto Comisionado para la Paz en rueda de prensa el jueves en Cartagena, aún hay temas por resolver. “Estamos resolviendo unos obstáculos que nos lleven a iniciar la mesa de conversaciones con un cese de fuego y de respeto a los derechos de los civiles en los 119 municipios donde opera este grupo armado que se manifiesta de origen político (…) Tenemos unas diferencias que zanjar en relación con cómo vamos a comenzar la mesa”, dijo.