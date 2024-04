En la tarde de este viernes 12 de abril, fue inaugurado el autodenominado Colegio Internado Agropecuario Gentil Duarte, en la vereda el Triunfo, de San Vicente del Caguán, Caquetá. El nombre de la institución, que no fue construida con dinero público, causó polémica en las últimas semanas porque lleva el nombre del fallecido líder de las disidencias Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’.

Su grupo criminal, el Frente Primero de las disidencias, hoy conocido como Estado Mayor Central, es señalado de cometer varios homicidios contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, extorsiones, masacres, narcotráfico, entre otros delitos. La inauguración del internado se da en la peor crisis de la mesa entre esa organización al margen de la ley y el Gobierno de Gustavo Petro, quien desde hace meses tratan de iniciar una negociación.

El evento, en el que hubo presencia de más de 200 personas y música en vivo, también fue inaugurada una estatua del fallecido ‘Gentil Duarte’, quien no participó del Acuerdo de Paz y se salió meses antes de que las Farc y el Gobierno colombiano sellaran la paz en noviembre de 2016. Hace tres semanas, cuando se conoció el nombre de la institución, el gobernador de Caquetá, Luis Ruiz, manifestó que la obra no fue construida con recursos públicos.

“Evidentemente no hay ninguna institución prestadora del servicio de educación en el departamento. Además de todas las licencias de construcción y requisitos que exige la ley, aquí tenemos claro que desde el año pasado porque es una construcción más de un año. En la Secretaría de Educación no reposa ningún documento que haga constar que tiene un permiso (…) no es un colegio porque no está en funcionamiento, por lo tanto, no lo es y jamás permitiríamos desde la administración que ningún colegio público nuevo llevara o hiciera apología al delito en nuestro departamento”, señaló el mandatario departamental.