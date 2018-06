“Néstor, esto sí me parece increíble, no fue ningún agarrón, fue un madrazo del senador Ramos Maya. ¿Cómo así que se les fue la mano un poquito a los 2? Un senador de la República me insulta, apaga el micrófono, se devuelve, y me dice usted es una vieja hijodeputa. ¿Y tu introducción es que se les fue la mano a los 2?”, increpó López a Morales al aire en Blu Radio.

Morales trató de justificar su opinión de que el episodio en el Congreso fue responsabilidad de los 2, recordándole que ella le había dicho que su padre (Luis Alfredo Ramos) tenía un pasado criminal, y en ese caso no ha habido una condena.

Pero ella volvió a reiterar: “A mí me parece increíble que esa sea su introducción”.

Dado que el proyecto de ley que se tramitaba era el del sometimiento de las bandas criminales, la conclusión de López fue que el impedimento de Alfredo Ramos significaba que su padre era un criminal, o pertenecía a una bacrim (banda criminal) y que se iba a someter, y que –eventualmente- se iba a beneficiar de la ley.

Morales le recordó a López esa afirmación para respaldar que en realidad lo que hubo fue un agarrón y que ella fue corresponsable.

A López le pareció absurdo el impedimento, pues Luis Alfredo Ramos está siendo procesado por parapolítica, no por pertenencia a una bacrim.

López le dio un giro a su argumento, diciendo que el madrazo de Ramos era un acto de machismo y violencia de género.

A lo que Morales le respondió: “Ahora yo soy el responsable de los femenicidios que hay en Colombia… Usted agrede a alguien diciendo que es un criminal y eso le parece bien por el hecho de que es una mujer”.

Luego Morales calificó la pelea del Congreso de “verduleras” y López salió en defensa de las verduleras.