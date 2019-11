green

El directivo la intentó poner como ejemplo por ser la creadora del sitio ‘La Chocoanita’, en el que vende manufacturas y piezas de bisutería hechas en Chocó, según La W.

Estrada añadió un piropo en su frase, pero su intención se desplomó por completo con una apreciación de semejante bajeza, citada por esa misma emisora:

“Por ejemplo, la chocoanita, que es hermosa, pudo ser prepago, pero escogió la legalidad”: Carlos Mario Estrada

Pese al asombro de los presentes, el tema pasó desapercibido desde el pasado 8 de noviembre hasta este miércoles.

Hinestroza manifestó su desconcierto a El Tiempo: “En ese momento me asombré, me sentí incómoda, tuve una risa nerviosa porque no esperaba ese ejemplo, podría esperar cualquier otra cosa, pero no un ejemplo como ese, y de esa manera”, cita ese diario.

En redes sociales también se reprodujo la terrible metedura de pata, con severas críticas a Estrada:

@adrigonco @wilsonariasc @aldesolpe excelente Director General SENA, representa el talante, la formación y principios de quienes nos gobiernan y de paso da señales de como se trata a mujeres chocoanas. — Carlos A Crosthwaite (@cacrosferro) November 13, 2019

Que se haga un cursito, aprovechar que es funcionario del SENA — ALFONSO CRUZ GUZMAN (@ALFONSOCRG) November 13, 2019