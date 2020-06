Asegura que en el Club El Nogal ya ronda el rumor de que a él lo van a meter a la cárcel y que están “ambientando su muerte” o un falso positivo en su contra.

“Si a mí me matan, lo que quiere el uribismo es que la gente diga: ‘Ah ese es un pedófilo, degenerado, drogadicto, asqueroso que no vale la pena”, aseguró Mendoza en entrevista con Semana.

Sobre la situación que vive con su hermana y su papá, asegura que ellos le dejaron de hablar por las revelaciones que ha hecho en la serie ‘El Matarife’ en Internet.

“Yo fui socio del club el nogal desde chiquito (…) yo no fui socio del club el Nogal, el socio era mi papá, que hoy en día ni me habla porque yo denuncié a todos los amigos de él. Ni mi hermana ni mi papá me hablan”, asegura.