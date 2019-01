Y ante la evidencia establecida por las autoridades de que José Aldemar Rojas Rodríguez, señalado como autor material del acto terrorista que acabó con la vida de más de 20 personas este jueves en Bogotá, hacía parte del frente ‘Adonai Ardila Pinilla’ de esa guerrilla, la versión de que el Eln está detrás de la planeación y ejecución de este atentado es la más fuerte.

De llegar a demostrarse que esta guerrilla sí fue la responsable de la detonación del carro bomba, ¿qué le espera al proceso de paz? ¿Cómo debería actual el gobierno de Iván Duque? Esas han sido las dudas que varios analistas abordaron luego del ataque terrorista contra la Escuela General Santander.

“Si fuera el Eln, la presión va a ser muy grande para que el Gobierno termine ya con el proceso. Algunos creen que no hay otra salida. Pero los procesos de paz son para terminar este tipo de actos, no quiere decir que negociar sea estimularlos, pero obviamente el Eln, en su tozudez y en su absurdo, pues no está mostrando voluntad de paz”, aseguró el investigador y columnista Álvaro Forero Tascón en Noticias Caracol.

Forero Tascón advierte que por supuesto la ciudadanía va a pedir acción y mano dura, pero no debe ser razón para precipitarse con acciones dispuestas para “calmar los ánimos de la ciudadanía”. Opina entonces que lo que hay que hacer es apoyar al Gobierno y a la fuerza pública, porque “cuando los gobiernos se sienten apoyados y no presionados por los extremos, pueden tomar decisiones tranquilas, así sean un poco más costosas políticamente”, afirmó ante el mismo medio.

Una opinión similar la expresó Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), que en el programa Hora 20 de Caracol Radio dijo que “el Gobierno tiene que actuar con sindéresis, con racionalidad y no movido precisamente por las emociones como el miedo y la necesidad de venganza rápida que buscan generar los atentados terroristas en todo el mundo”.

En el mismo espacio radial, que contó con la participación del subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, la politóloga Sandra Borda, el profesor universitario Jairo Libreros y la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, se habló sobre la postura que debería asumir el Gobierno con ese grupo guerrillero.

Jairo Libreros dice que incluso si el presidente no muestra una faceta extrema o radical frente a esa guerrilla, eso no significa que sea una mano blanda contra estos acontecimientos, pero “el mensaje del terrorismo es de ruptura política”, aseveró el docente del Externado.

Sin embargo, el panelista cree que cerrar cualquier opción de paz limitaría la capacidad de acción del presidente Duque: “Estamos hablando, quizás, en caliente de muchas cosas. Pero yo creo que la opción de negociar con una organización alzada en armas un acuerdo de paz no se puede cerrar. Una cosa es que los requisitos sean muy altos, otra cosa es que no se respeten los requisitos mínimos, porque donde llegue a ser el Eln, claro que tendría que recibir una sanción pero eso no significa que no podamos negociar”.

Por su parte, Sandra Borda asegura que no subestima la capacidad para construir consensos y actuar como sociedad contra el terrorismo, pero cree que la discusión sobre negociar o no debe pasar también por la coyuntura y la voluntad política del grupo insurgente.

“Siento que en este momento el Eln no tiene una voluntad política de sentarse a negociar, y en momentos como este es preciso decir algo que es tremendamente impopular, pero hay sociedades que han terminado conflictos armados con organizaciones guerrilleras haciendo uso de la fuerza militar y no de la negociación. Y uno tiene que evaluar en qué circunstancias la negociación es la mejor alternativa y en qué circunstancias el Estado se tiene que encontrar en la obligación de defender la seguridad de sus ciudadanos legal y legítimamente a través de una confrontación armada”, afirmó Borda en Hora 20.

La postura uribista, que no fue la mostrada por Iván Duque en su alocución presidencial en horas de la noche, se evidenció con la opinión de la senadora María del Rosario Guerra: es posible unirnos en decirle no al terrorismo pero yo no estoy de acuerdo en negociar con un grupo terrorista que no ha demostrado ni un solo milímetro de intención de dejar armas y de poder sentarse a dialogar con un gobierno que le puso unas condiciones mínimas”.

Finalmente, Ariel Ávila insistió en que lo que se necesita es un gran estrategia de seguridad en un año convulsionado que tendrá elecciones locales y se siguen asesinando a los líderes sociales, en donde además la justicia transicional empezará a resolver varios casos del proceso con las Farc.