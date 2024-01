Los departamentos de Antioquía y Chocó siguen aterrados debido a la tragedia que se presentó este sábado 13 de enero, en la que en la vía que conduce a Quibdó con Medellín se presentó un deslizamiento que se llevó a todo en su camino, por lo que muchas personas perdieron la vida y otras siguen desaparecidas.

Varios sobrevivientes de esa tragedia fueron trasladados al centro asistencial del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. Deiner Córdoba es uno de ellos y narró cómo fue que logró salvarse luego de que la tierra empezó a sepultar las personas que estaban en el lugar.

“Estábamos detrás de la casa y mi compañero fue el que me percató de que el derrumbe no me cayera y me fuera con la casa. Miro hacia arriba y cuando veo el deslizamiento no hay nada más que hacer. Me arrolló y me di por muerto”, aseguró Córdoba, de 32 años, a Noticias Caracol.

De igual manera comentó que en ese momento él estaba con la novia de su compañero, pero, desafortunadamente, ella no alcanzó a correr a una zona segura y murió después de ser sepultada por el alud de tierra.

En la misma línea, Córdoba desmintió que los carros que estaban represados en la vía Quibdó-Medellín fuera por un bloqueo indígena. Aseguró que el trancón se debió a la caída de tierra que estaba taponando el corredor.

También comentó, que desde que salió de su casa para emprender el viaje tenía un presentimiento, pero jamás imaginó que iba a suceder esa tragedia en la que perdió a sus amigos. “La verdad desde que salí de viaje me sentía todo mal, pero no pensé que era esto lo que nos iba a pasar”.

Por último, aseguró que en la vivienda cercana al corredor vial habían más de 50 personas que se estaban refugiando del fuerte aguacero. Indicó que desayunaron en el lugar y que empezaron a conocerse entre todos cuando ocurrió la emergencia.

