Ocurrió en la calle 80 con carrera 68 (occidente de Bogotá), donde el deportista, identificado como Antonio Rey, fue interceptado por 3 rateros mientras entrenaba, detalló Citytv.

El ciudadano, que hace parte de la Asociación Recreativa de Ciclismo de Bogotá, dijo que fue emboscado por los 3 delincuentes cuando se dirigía hacia el oriente de la ciudad.

“De un momento a otro, me agarran del hombro y me botan. Cuando me botan, empiezo a forcejear con uno de los sujetos, trato de golpearlo y en ese momento llega otro sujeto armado con otro que también venía armado. Cuando me sentí indefenso les dije que se llevaran la bicicleta”, manifestó Rey, en diálogo con ese canal.