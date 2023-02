Una joven que pidió se le reservara su identidad denunció que fue agredida sexualmente el pasado dos de febrero mientras se encontraba en la fila para ingresar a las instalaciones del Sisbén en Valledupar, por un hombre que, según expresó la ciudadana, aprovechó el desorden y la multitud de gente para rozar sus partes íntimas.

Luego de esto, dijo la mujer, que de inmediato dio aviso a la persona que se encontraba prestando seguridad en el establecimiento y este por su parte se acercó al presunto agresor, que al cuestionarlo negó lo sucedido, asegurando que se encontraba en el lugar haciendo fila para guardarle el cupo a otra persona pero luego del incidente desapareció.

“Tengo testigos del caso, una señora que estaba ahí fue la que me ayudó, me dijo ven, échate para acá, yo te cubro y este señor no dejaba de mirarme, la señora me dice ‘efectivamente es lo que tú dices, porque su miembro aún está erecto’ se le notaba por encima del pantalón, llamé a la policía pero no me contestaron”, narró la joven.

Atracos

Además de esto, los ciudadanos reportan constantemente diferentes problemáticas que se registran frente a estas oficinas, como lo evidenció Manuel Martinez, él aseguró que por cuestiones de trabajo siempre está por esa zona y ha presenciado peleas entre personas que por no respetar los turnos terminan por agredirse físicamente.

Al igual que también aseguró haber sido testigo de hurtos, por parte de algunos delincuentes que se camuflan como usuarios y aprovechan los momentos en los que se forman los desórdenes en las filas para robar las pertenencias de las personas.

Puntajes altos

Uno de los factores principales por los que se acercan los ciudadanos de manera masiva hasta las instalaciones del Sisbén en Valledupar, según lo pudo evidenciar este medio periodístico, es con la finalidad de solucionar el tema del puntaje que, según viene manifestando la comunidad, no va acorde al lugar socioeconómico en el que habitan.

“Antes yo tenía el Sisbén en 1, pero ahora con la nueva encuesta me quedó alto y por eso yo no puedo acceder a ningún beneficio del Gobierno, la salud que es lo mas importante, yo vivo en un barrio estrato dos y mi puntaje es C3, es como si viviera en un estrato alto”, expresó una ciudadana.

Adicionalmente un adulto mayor en condición de calle y discapacidad, está establecido al costado de las oficinas del Sisbén, en el que por su circunstancia realiza sus necesidades fisiológicas en plena vía pública, lo que ocasiona malos olores constantes, la mayoría de los presentes aseguraron que esta persona se ve obligado a hacerlo debido a las condiciones indignas en las que vive.

Al tiempo, expresaron que es hora de que los entes competentes se encarguen de brindar ayuda. “A él lo arrolló un carro hace como un año y él hace todas sus necesidades ahí, ese es su hábitat las 24 horas, en invierno y en verano siempre está ahí, se cruza la calle arrastrándose porque no puede caminar, es más, sabemos que tiene familiares aquí en Valledupar y no se acercan”, manifestó Antonio Jiménez, comerciante de la zona.

¿Qué medidas ha tomado la administración municipal?

Frente a estas inconformidades manifestadas por la comunidad, el diario EL PILÓN estableció contacto con Cecilia Castro, jefe de Planeación del municipio de Valledupar, quien argumentó que han tomado diferentes medidas para afrontar las situaciones que allí se presentan pero que la ciudadanía no acata las normas establecidas como, por ejemplo, que se atiende por orden de pico y placa con número de cédula.

Respecto al puntaje, aseguró que el Sisbén actúa como operario de la plataforma pero que no tienen manejo sobre esta, puesto que esa parte queda a cargo del Departamento Nacional de Planeación, que para asignar el nivel tienen en cuenta diferentes variables como por ejemplo, cómo vive la persona, nivel de ingresos, de educación, entre otras.

Expresó también que, teniendo conocimiento de la cantidad de ciudadanos que se acercan diariamente hasta las oficinas del Sisbén, se está construyendo otra sede con mayor capacidad, que ya está en proceso de licitación, por lo que es posible que en tres meses ya estén establecidos en las nuevas instalaciones, en la que se le brindará mayor confortabilidad en atención a las personas.

Finalmente la funcionaría expresó que es necesario trabajar de manera articulada con las autoridades para que presten más seguridad en el lugar y de esta manera evitar que se cometan actos delictivos que atenten contra la dignidad de las personas.