El jardín infantil está adscrito a la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá y los menores abusados, entre los 4 y 5 años de edad, señalan al psicólogo de ser el agresor sexual, de acuerdo con Caracol Radio.

Los primeros en conocer la denuncia pública fueron RCN Radio y La FM que indicaron que “el caso estalló el 23 de noviembre”, cuando en “una reunión urgente” con la psicóloga, la coordinadora y otros funcionarios de la entidad distrital les indicaron a los padres de la menor de 4 años que “se había presentado un caso de abuso sexual”.

La madre que hace las acusaciones, identificada por las emisoras como Melisa, asegura que de inmediato llevó a su hija al hospital de la localidad, donde le identificaron una infección urinaria y le confirmaron el abuso sexual.

El centro médico y los familiares de la niña pusieron la situación en conocimiento de la Fiscalía que recogió el relato de la menor. “Ella explicó lo que había pasado y dio los detalles y nombres de otros dos menores”, agregó la mujer en los medios.

El artículo continúa abajo

El presunto abusador, docente y psicólogo, trabajaba en esa institución desde hacía 8 meses, pero estaba vinculado con el Distrito hace 12 años. Después de la grave acusación sexual fue apartado de su cargo, señala El Espectador.

Sin embargo, la madre no solo denuncia los hechos, también asegura que la entidad Distrital le restó importancia al caso y no les ha brindado un acompañamiento.

“En ese momento nos dijeron que nos teníamos que quedar callados. Que no debíamos indagar ni con los padres de familia ni con los profesores y que se comunicaban con nosotros si la Fiscalía o Bienestar Familiar les daban alguna noticia. Pasaron 15 días y no nos dijeron nada”, relató Melisa en RCN Radio.

Además, la mujer agregó: “Yo fui [a la Fiscalía] y me dijeron que Integración Social no había puesto ninguna denuncia. Las hemos hecho nosotras individualmente, porque por parte de Integración Social no ha habido un acompañamiento”.

Sobre esas aseveraciones, la secretaria de Integración Social, María Carolina Salazar, dijo en la emisora de RCN que se han prestado las medidas necesarias, se ha brindado apoyo a las familias de las víctimas y se han hecho las denuncias correspondientes.