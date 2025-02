Ante el aplazamiento mediante el decreto 0069 de 2025 del giro de la Nación de más de 770.000 millones de pesos a Bogotá para el avance de la primera línea del metro y otros presupuestos para Transmilenio y Regiotram, el concejal Juan Baena emprendió una acción de nulidad contra dicho acto administrativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

¨El metro está a punto de superar en su primera línea el 50 % de avance, así va a cerrar febrero. Así que Petro no detiene el metro, Bogotá no lo permitirá, no nos pueden robar a los ciudadanos en la cara y no dar explicaciones. El convenio de Cofinanciación para el sistema de transporte público se suscribió en 2017 y se debe respetar”. aseguró Baena.

El concejal advirtió que la medida del Gobierno Nacional ¨vulnera normas constitucionales y legales, y se encuentra incursa en las causales de nulidad de falsa motivación, en una violación de la ley 80 de 1993 e incumplimiento contractual por parte de la Nación, no previene el daño jurídico derivado, desconoce el principio de confianza legítima y extralimitación del poder ejecutivo, viola el principio de planeación presupuestal y vulnera el derecho a la movilidad y al desarrollo sostenible¨

Para Baena, la suspensión de los cerca de 1.5 billones de pesos que la Nación debe transferir este año para tres grandes obras, entre ellas el metro, obedece a la intención que tiene el presidente Petro de bloquear a la capital.

¨El Gobierno Petro no responde, guarda silencio. Ya habíamos enviado un derecho de petición pidiéndole a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, revelar las actas de las reuniones donde según ella consta que el alcalde Galán sabía de dicho aplazamiento. Pues vamos más de 20 días y no tenemos respuesta. Por lo contrario, la ministra le tiró la pelota al Ministerio de Hacienda que tampoco tiene las actas y le devolvió el derecho de petición diciéndole que responda por sus funciones”, agregó el cabildante.

El decreto expedido por el Gobierno Nacional no solo golpea el avance de Bogotá, también afecta proyectos cruciales para el desarrollo de varias regiones, además de recortar recursos a sectores esenciales como salud y agricultura. En total el decreto contempla un aplazamiento de 12 billones de pesos.

