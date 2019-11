green

Pero además sugirió al presidente que acepte con humildad los errores, algunos de ellos inaceptables, según dijo en rueda de prensa transmitida por Citytv, y que se prepare para enmendarlos en un diálogo con la ciudadanía que ha salido a las calles a protestar y a exigir los cambios y las concesiones que se requieren.

“Lo que están pidiendo los ciudadanos de parte de los gobernantes nacionales y locales es humildad para reconocer que hay cosas que van mal”, manifestó la alcaldesa electa, que aseguró haber planteado al presidente cuatro alternativas para buscar una salida concertada con los manifestantes en todo el país.

Pero de manera resumida, López habló particularmente de atender las exigencias de los jóvenes y de la “Colombia profunda y rural” que sigue esperando respuestas reales a sus demandas en materia de educación, salud, seguridad social, equidad, gobierno y justicia, entre otros, y que por fin, después de 30 años, se acerque la Constitución a la gente.

“El país, los jóvenes y los ciudadanos están esperando que este mes, antes de fin de año, haya cambios y decisiones que indiquen que los gobiernos locales, departamentales y el nacional harán el cambio que ellos están exigiendo“, agregó la política bogotana en la conferencia de prensa.

Asimismo, Claudia López dijo que le pidió al presidente Duque empezar el diálogo directo y aparte con los voceros de la ciudadanía y no con los mandatarios locales electos ya que ellos –o ella– no los representa en una mesa y que en todo caso existen vocerías y agendas propias que no aguantan tres meses de espera –hasta marzo de 2020– para conciliarlas con las políticas del gobierno.

Incluso, la próxima mandataria de la capital le pidió a Duque que tenga cuidado en no convocar al diálogo para “relegitimar el poder porque eso no va a funcionar”.