green

“¿Qué Independencia celebramos? Somos un pueblo esclavo de la corrupción, la violencia, la envidia y la doble moral. Libres no somos”, escribió Hank en su cuenta de Twitter hacia el mediodía de este 20 de Julio.

¿Qué Independencia celebramos? Somos un pueblo esclavo de la corrupción, la violencia, la envidia y la doble moral. Libres no somos. — Amaranta Hank (@AmarantaHank) July 20, 2019

Ese mensaje ha sido apoyado por muchos y reprochado por otros. En el momento en que se escribe esta nota, ya tiene 254 ‘retuits’ y 893 ‘me gusta’.

“Y libres no seremos. La ignorancia es la celda con doble candado que el colombiano no puede traspasar”, “Tristemente es así!!” o “Total. Seguimos siendo la patria boba”, son algunos de los comentarios que recibió en apoyo a su pensamiento.

“Yo si me siento libre en este hermoso país, me como lo que quiera, voy a donde quiera, me tomo lo que quiera (con trabajo)… como se nota que nunca has visitado otros países…” y “será usted que no es libre, por qué yo no soy esclavo, la envidia me resbala, la vida en Colombia es bella”, son algunas de las respuestas que no apoyaron su trino.

Más allá de la opinión de la reconocida actriz porno, varios famosos sí celebraron este Día de Independencia con mensajes de amor hacia Colombia.