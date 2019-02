El vestido blanco con negro y, especialmente, la chaqueta que usó encima fueron duramente criticados en redes sociales como Twitter, en donde además los internautas pusieron a ‘Tutina’ de tendencia, pidiendo el regreso de su buen estilo.

Ante la cantidad de mensajes negativos, Dávila dijo que “a la esposa del presidente no hay que medirla como a una modelo, por la pinta”, sino “por su gestión social y su trabajo” y calificó los comentarios en contra como una “banalidad”.

Creo que a la esposa del presidente no hay que medirla como a una modelo, por la pinta y no por su gestión social y su trabajo, Ahí sí hay que ser rigurosos! ¿Por qué la señora María Juliana no puede vestirse como le parezca, por que tiene que ser como Tutina? qué banalidad!!!

