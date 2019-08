“Yo administré más de 3 billones de pesos y no tengo escándalos de corrupción. Usted dice que usted nunca ha tenido oportunidad de gobernar, pero sí tuvo, estuvo en el equipo de Enrique Peñalosa”, señaló Uribe en La W.

Seguido, dijo: “La única vez que usted (Claudia) ha tenido la oportunidad de manejar recursos públicos no lo hizo bien. Aquí tengo el proceso disciplinario del año 2003 en donde la señora Claudia López fue sancionada por mal manejo de recursos. Pero hasta ahí no llega, quiero decirles que apeló la decisión y se la confirmaron; tuteló la decisión, y se la negaron”.

Adicional, Uribe le dijo a López: “Esa es la doble moral de usted, descalifica y no pone la cara cuando le toca. Yo sí creo que aquí o nos respeta o nos respeta”.

Ante la acusación, la respuesta de Claudia López fue: “Quiero decir que no le he dicho a Miguel corrupto, dije ‘los negociantes de Volvo’. Si te sientes por aludido es otra cosa, yo no te he hecho ninguna acusación directa a ti”.

Adicional, le dijo que todos los funcionarios públicos son investigados y se tienen que dejar investigar.

“El Consejo de Estado revocó esta sanción porque no tenía fundamento, por mis manos han pasado miles de millones de pesos y no se ha perdido ni uno. Yo a diferencia tuya no estoy coleccionando a los partidos de la corrupción, no estoy buscando el apoyo de Gaviria, el de Uribe”, respondió López.

Uribe le respondió que ella tiene el apoyo del partido de Samuel Moreno.

Este es el debate de La W: