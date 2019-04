Después de leer la carta que había preparado para informar a la audiencia su determinación, Arizmendi respondió las preguntas de sus colaboradores en la emisora, y en ese diálogo reveló detalles y reflexiones que no había tenido en cuenta en la misiva.

“Yo lo venía meditando, pensando, y cuando uno tiene casos cercanos de amigos entrañables, de mi misma edad, a quienes he visto seriamente comprometidos en su vida, y quiero ser optimista, pero soy realista, dije: ‘Estoy próximo a cumplir 74 años y llevo 50 de ejercicio profesional, el premio [Ortega y Gasset] me empujó y la vida me dijo: hazlo, hazlo que estás arriba y ya tú no tienes más necesidad de honores ni de triunfos ni de éxitos. Tú único éxito es vivir bien, tener calidad de vida y recuperar tu espacio’. Por eso es una decisión de vida”, les dijo a sus compañeros.

A las seis de la mañana de este martes, como ya es habitual, Arizmendi comenzó con su tradicional saludo “Feliz amanecer”, pero cuando iba a mencionar la fecha, se quebró y no pudo continuar, porque además de ser el Día del Idioma, era el día en que anunciaba su retiro.

Hora y media después hizo el anuncio, y después les dio más explicaciones a sus compañeros. “Lo hago convencido de que es lo mejor. Y esta mañana, cuando venía para acá, después de haber pasado una noche ‘regulimbis’, pensé que me iba a quebrar, pero ustedes me han dado mucha fortaleza y sabrán entender la decisión, que es dura, que me va a hacer falta, hombre, ¡enormemente!”, continuó el periodista. “Espero saber sustituir ese trabajo diario inagotable por muchas otras vivencias, experiencias, conocimientos y abrirme a lo que la nueva etapa me depara”.

Al hablar de por qué no continuar, afirmó: “Lo que sigue es desgaste, repetición. La vida te va enseñando que te tienes que transformar, que debes cambiar, que debes rejuvenecerte. He tenido el intento de mantenerme más o menos actualizado en ciertas tecnologías y prácticas, en acomodarme a la juventud de ustedes. Pero uno va recibiendo señales…”, aseguró este periodista que nunca tuvo redes sociales.

“No quiero quedarme en Caracol como un mueble viejo. Ya lleva 30 años, ya está bien. Además, porque uno va viendo las transformaciones del periodismo escrito, del periodismo digital, del periodismo radial, de lo que son las redes sociales… El mundo se ha ampliado de tal manera, que ya uno…”, reconoció Arizmendi. “Yo me siento como impotente, incapaz de aprenderlo, de manejar el día a día, con tal alud de noticias, de acontecimientos, de entrevistas, y tener la preparación de ser, por Caracol y por la confianza que he recibido de los oyentes, igualmente competente”.

También insistió en que el premio Ortega y Gasset fue el que lo impulsó a decidir. “El premio fue el que me impulsó a decir: ‘Ya llegaste a la cima’. Y por eso tomé la decisión”.

También contó que va a seguir vinculado a la cadena radial. “Tendré despacho aquí en Caracol. Tendré mi oficina. Voy a quedarme hasta el último día que la empresa me ha pedido, que es el 5 de julio. Seguramente, mi sucesor o sucesora se va a conocer en el término de una semana”.