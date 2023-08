Los resultados de dos encuestas recientes sobre intención de voto para la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín despertaron suspicacias por el inusitado crecimiento que tuvo, de un sondeo a otro en un lapso de 10 días, el candidato Albert Corredor, una de las fichas del alcalde Daniel Quintero para la continuidad de su gobierno.

Causaron suspicacias porque a la firma Gauss de Colombia Asesoría y Consultoría Estadística SAS, encargada del sondeo, la vinculan con el mandatario local, sobre quien la empresa ha hecho estudios. De hecho, fue la única encuestadora que predijo que Quintero sería alcalde con sondeos internos para la campaña de Independientes, en 2019, en medio de las demás firmas dando como ganador al hoy concejal Alfredo Ramos.

Después, antes de cumplirse el primer mes de gobierno, Gauss hizo otra de percepción ciudadana que arrojó una favorabilidad del 70,4 % para Quintero. Y, recientemente, hizo estudios de intención de voto para las presidenciales, en Bogotá y Medellín.

Ahora, la encuestadora vuelve a ser tema de conversación tras los últimos estudios para medir reconocimiento y favorabilidad a Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia.

La primera encuesta fue aplicada el 6 y 7 de agosto, a 1.325 personas, de forma presencial en sus residencias, en las 16 comunas y los 5 corregimientos, según la ficha técnica. Con un margen de error del +/-5 %, el primer lugar en intención de voto a la alcaldía lo ocupó Federico Gutiérrez, quien aventajaba por 42,59 puntos a Juan Carlos Upegui, y Albert Corredor registraba menos del 5%.

Las dudas crecieron cuando, el 16 y el 17 de agosto, Gauss hizo otro sondeo con la misma finalidad, presencial, en todas las comunas y corregimientos, pero a 1.306 personas y con margen de error del +/-3 %. Esa vez volvió a ganar Gutiérrez , pero a 22,8 puntos estaba Corredor y muy cerca Upegui.

A algunos les llamó la atención el crecimiento de Corredor y recordaron que desde 2020 suena la supuesta relación entre Gauss y Quintero, uno de los aliados políticos más importantes de Corredor y quien también apalanca a Upegui, la ficha de su partido Independientes.

Los sondeos con los que Gauss predijo el triunfo de Quintero tenían un carácter interno, al igual que los dos recientes que muestran crecer a Corredor. En la ficha técnica, Gauss figura como financiadora de la misma.

“La empresa está haciendo encuestas para campañas de otras ciudades, yo he hecho encuestas a mucha gente, de todos los colores del espectro político”, agregó Oliveros, quien no dio nombres de partidos, pero anotó que el acierto de 2019 lo graduó como el encuestador del alcalde, lo que califica de falso, pues aseguró que no se presta para manipular encuestas y que sus principios son confiabilidad, objetividad y veracidad estadística.

Tampoco precisó el número de encuestas que ha hecho Gauss en el Valle de Aburrá y otras zonas del país por las elecciones de octubre próximo. “Eso es como usted preguntarle al médico cuántos pacientes atiende al día o al mes (…)”, sostuvo.

Pero acotó que paga salarios dignos a todos sus encuestadores y que prefiere encuestas “cara a cara”, sobre las que se deja georreferenciación para saber dónde, cuándo, a qué hora y quién tomó la muestra.

En todo caso, para los suspicaces hay dudas porque Gauss también ha hecho sondeos para el Pacto Histórico de cara a estas elecciones y es sabido que una parte de sectores de esa coalición está aliada con Quintero. Para la muestra, el sábado, se sumaron a Esteban Restrepo, candidato de Independientes a gobernación.

Hace poco más de un mes, El Armadillo informó que la empresa Gauss, que tiene sede en un segundo piso en zona residencial de Belén La Gloria, tuvo a cargo el sondeo para definir al candidato del Pacto a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones próximas, entre nombres como Gustavo Bolívar, Heidy Sánchez y Carlos Carrillo.

En la capital, además, Gauss hizo sondeos en 2019, con resultados poco acertados, poniendo por encima de otros candidatos a Hollman Morris, el ungido de Petro, y quien al final quedó de tercero.