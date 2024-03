En un nuevo capítulo de la disputa política en Medellín, el exalcalde Daniel Quintero ha respondido a las recientes denuncias de corrupción presentadas por su predecesor, Federico Gutiérrez. Quintero, en un comunicado dirigido a RTVC Noticias, ha acusado a Gutiérrez de intentar desviar la atención de los problemas urgentes que enfrenta la ciudad.

“Veo a ‘Fico’ desesperado, ahogado en basuras y con la criminalidad disparada, tratando de desviar la atención”, expresó Quintero, quien dijo que robaron a su escolta. Además, afirmó que Gutiérrez está perdiendo tiempo al involucrarse en “shows mediáticos” en lugar de abordar los problemas reales de la ciudad.

El Alcalde Gutiérrez que va perdiendo el año, no ha entendido que la seguridad, las basuras y los problemas de la ciudad no se resuelven con shows mediáticos y montajes mal hechos contra la administración anterior, sino trabajando, y trabajando muy duro. Cosa que no ha hecho.

A… pic.twitter.com/b988rbkRXM

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 4, 2024