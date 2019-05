Uribe inquirió este miércoles en Twitter a los colombianos indagando por cuándo él ha usado la justicia “para armar persecuciones”.

También afirmó que “jamás” ha tenido fiscales, contralores, magistrados, procuradores y que ha vivido “lo contrario”.

Las afirmaciones de Uribe se dan un día después de que el expresidente César Gaviria criticó al Gobierno del presidente Iván Duque y lo acusó de una supuesta “complicidad mutua” con Estados Unidos, según él, para retirarles las visas a tres magistrados de las cortes Suprema y Constitucional como forma de presión.

También, después de que el exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo le hicieran varios señalamientos, como que es “responsable de masacres e incurrió en crímenes de guerra” y que pese a ello “pretende dar lecciones de ética pública a magistrados y fiscales honestos”.

Montealegre y Perdomo se refirieron en esos términos a Uribe luego de que el representante investigador del caso del ‘Cartel de la toga’, Edward Rodríguez, radicara una acusación formal en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara contra el exmagistrado Leonidas Bustos.

Rodríguez, del Centro Democrático, también anunció que vinculará a esa investigación a Montealegre y a Perdomo, que entendieron eso como el propósito de Uribe de enlodarlos en el proceso.

Por eso, Uribe también planteó en su cuenta de Twitter que Rodríguez explique las razones de sus decisiones.

Necesito que me digan cuándo en mi vida he utilizado la justicia para armar persecuciones, además, jamás he tenido fiscales, contralores, magistrados, procuradores, y he vivido lo contrario. Que el Rpte diga por qué sus decisiones!@WRadioColombia

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 15 de mayo de 2019