Yolanda se sumó este jueves a las críticas de otros periodistas que no vieron con buenos ojos la entrevista que Vicky Dávila le hizo a la hija de Aída Merlano, este miércoles.

Además, fue más directa y criticó a aquellos comunicadores que les interesan personajes como joven hija de la prófuga Merlano y otros como el llamado ‘Patriota’, que fue invitado este jueves al espacio del mediodía de Semana.

“No me interesa entrevistar ni a la hija de la delincuente que se fugó ni al señor que quiere suplantar a la autoridad en las marchas”, sostuvo Ruiz en su cuenta de Twitter.

Seguido, se cuestionó si tiene algún tipo de problema por actuar de esa manera.

“Algún siquiatra que me ayude. Ahora sí toqué fondo”, escribió Ruiz en tono irónico.

