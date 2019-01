Álvaro Uribe dedicó dos tuits para referirse sobre el atentando con un carro bomba en la Escuela de Policía General Santander, que hasta el momento ha dejado 9 muertos y 54 heridos. El primero de ellos, lamentando lo sucedido. El segundo, con un dardo político.

Dos horas después de la tragedia en Bogotá, el expresidente escribió en Twitter: “Qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo!”.

Más allá de que su mensaje fuera replicado por más 3.000 personas, más de 2.000 usuarios respondieron la publicación del congresista con críticas de todos los calibres. La mayoría de usuarios le pidió respeto por las víctimas y que no aprovechara esta situación para hacer política.

A continuación, algunos de los comentarios que recibió el tuit de Uribe:

Me duele tanto… No hay otra palabra para definir ese acto tan miserable… Soy Joven y puedo decir que no había sentido tanto miedo dolor y rabia por lo que pasa con el Pais, venden miedo para luego salvarnos con seguridad democrática

— Angie Tunjano (@PaolaTunjano13) January 17, 2019