La razón es que aparecen en una corta grabación que muchos han considerado como una burla para las personas que murieron en medio de la investigación del caso Odebrecht, precisamente el que tiene en entredicho la competencia de Martínez como fiscal general de la nación.

En el video, aparecen el sociólogo Fabián Sanabria, la comunicadora Catherine Juvinao, y los politólogos María Fernanda Carrascal y Álvaro Moisés Ninco participando en el reto promovido por el periodista Daniel Samper Ospina hace unos días.

Estas cuatro personas, que se autodenominaron como Colectivo Renuncie Fiscal, aseguran que el video se grabó para ese reto y se popularizó en los últimos días, luego de que el mismo Sanabria lo publicara en su perfil de Twitter con el objetivo de promover el plantón contra Martínez.

En el video, los cuatro toman un sorbo de agua, lo escupen luego de que alguien les grita “¡cianuro!” y terminan riéndose.

Esa acción, muchas personas la consideraron como un acto indolente y de burla, en especial por las muertes del auditor de la Ruta del Sol Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro Pizano por la ingesta de esta sustancia. Otros señalaron que distrae del objetivo central de la convocatoria.

Este es el video y algunas de las respuestas:

No podemos permitir que un cínico funcionario se siga burlando de la Justicia…

Para conjurar el «Ji Ji Ji»

Este martes 29 de enero A las 6pm Cientos de miles de colombianos ante fiscalías y consulados nos vamos a concentrar en #VigiliaFiscal para clamar a una voz: #FueraFiscal pic.twitter.com/8yg8ce86Gd — Fabián Sanabria (@FabianSanabriaS) January 28, 2019

Aquí no están convocando a nada, son solo ganas de figurar y lo hacen irrespetando a las víctimas. — Sara Tufano (@SaraTufanoZ) 28 de enero de 2019

¿Se están burlando de los tres muertos con cianuro que lleva el proceso? — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) 28 de enero de 2019

Repudio total. No respetaré ni apoyaré ningún liderazgo que ustedes cuatro asuman en adelante. Cruzaron la línea del respeto a las víctimas. — Di 🎯 (@LaCaballero) 28 de enero de 2019

Jueputa, qué bajeza. Eso no es activismo, es una burla enorme para la familia que perdió a un esposo, un hijo. — Jen 🍃 (@jenguzmanc) 28 de enero de 2019

Se empendejaron. Como si la muerte de dos personas fuera para chistes. — 🐝Sonia Guerrero L🐝 (@Soniaguer) 28 de enero de 2019

Lo más triste no es que 4 “periodistas” ridiculicen una situación dolorosa para las familias. Lo peor es que a casi 800 personas ésto les “guste”. Estan muy mal enfocados si estos son los líderes que siguen. Que verguenza! — Neritza Campo (@NeritzaCampo) 28 de enero de 2019

No me gusto este video, no fue gracioso o lo que sea que estaban buscando, más respeto con el tema. No caricaturicemos la situación de manera tan ligera. Gracias. — Orgullosamente Pastuso (@gevelasco) 28 de enero de 2019

La ciudadania de por sí está indignada, y de ahí nuestra unión, este tipo de muestras solo les da razones, a quienes se oponen, para que se indignen pero de quienes apoyamos las manifestaciones. Más prudencia por favor. — Orgullosamente Pastuso (@gevelasco) 28 de enero de 2019

La verdad me parece que hace perder fuerza al objetivo que se busca con la movilización, esta trivialización del tema totalmente innecesaria!!!! — Andre (@AndreGG05) 28 de enero de 2019

Esa delgada línea entre mostrar inconformismo, repudio y rechazo por el Fiscal y parecer un cuarteto de payasos.

Ojo, que no pierda el norte, que no se desvíe el objetivo inicial: #FueraFiscal #ElFocoEsOdebrecht #El29EChaoFiscal #FiscalCorruptoRenuncie …Así no es. Punto — Liliana C. (@lilicatadiaz) 28 de enero de 2019

Qué falta de creatividad y tacto, las víctimas merecen un poco de respeto. #FueraFiscal pero también #Fueralospésimoschistes y comediantes. — LucioMart (@LucioMart89) 28 de enero de 2019

Por favor Fabián, no justifique lo injustificable. No necesita dar nombres, es una falta de respeto con las victimas; que mala actitud la suya ante las críticas y luego posan de activistas y el cambio y no se qué. — Diana Marcela (@DianalandiaR) January 29, 2019

La defensa de Fabián Sanabria por el tema del vídeo es más patética que esa grosería que hicieron. Puros egos, unos con una clara intención electoral de al menos dos de sus integrantes, tomándose de forma superflua y pueril, un tema político y judicial. Bochornoso — María Isabel Ángel V (@MaisAngel) January 29, 2019

Los integrantes de este colectivo reaccionaron y señalaron que el video esta descontextualizado, pues ha sido aprovechado por algunos sectores para disminuir el impacto de su convocaría contra Martínez, algunos ofrecieron disculpas y otros criticaron a los que consideraron ofensivo el video.

Las respuestas de los promotores de la iniciativa también motivaron todo tipo de comentarios, en su mayoría los invitan a ser coherentes con la idea de transparencia y respeto que quieren mostrar.

Acogimos una invitación de @DanielSamperO

Publiqué un «JiJiChallenge»

Aclaré por qué lo hice

No soy puritano y los moralistas deberían protestar de que el Fiscal General de una Nación lo haya dicho olímpicamente.

—¿Pude equivocarme?

—Es posible.

¡Pero no me doy «golpes de pecho». — Fabián Sanabria (@FabianSanabriaS) 29 de enero de 2019

Esto no nos desviará de lo importante, nuestras energías están puestas en mañana. Recuerden: conflictos de interés de NHM siguen torpedeando la verdad, la mejor forma de honrar a las víctimas del caso Odebrecht es sacar a quien cubrió los sobornos y se investiga a sí mismo. — Catherine Juvinao C. (@CathyJuvinao) January 29, 2019