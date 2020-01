No obstante, Hurtado ha enfrentado las críticas diciendo en sus redes sociales, y en varios medios de comunicación, que a él lo eligieron con esa manera de vestir y que el Concejo de Cali es para debatir y no para “desfilar”.

En ese sentido, el concejal explicó, en El País, de Cali, que él no utiliza trajes formarles porque “la corrupción va de saco y corbata”. No obstante, en Blu Radio, aclaró que no estaba generalizando y que “quien quiera ponerse saco y corbata lo puede hacer, no todos son corruptos”.

El funcionario ha recibido el apoyo de varios colegas jóvenes que, este miércoles, utilizaron una camiseta con el lema: ‘Como soy me eligieron, como soy los represento’, para respaldar la forma de vestir de Hurtado.

“A mí me eligieron así y así voy a seguir representándolos. No voy a dejar de ser quien soy por esa información en redes que quieren presionar. Al Concejo se va a debatir es con ideas”, concluyó el concejal en entrevista con la emisora.

Hurtado pertenece al partido Alianza Verde y se identifica a sí mismo como ambientalista y amante de los animales.