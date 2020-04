La senadora Cabal se refirió a este tema debido a una pregunta que le formuló el periodista Jairo Lozano, en Semana Tv, sobre las versiones que circulan de que el virus habría nacido en un laboratorio de Wuhan, China.

En principio, la congresista dijo que si bien circula “mucha basura” en las redes, también hay temas interesantes como uno, en específico, que le llamó la atención:

A partir de este planteamiento, cuyo fragmento del video ha sido compartido masivamente en redes sociales para burlarse de ella y hasta criticarla, la senadora pasó a exponer lo que le ha despertado curiosidad de este tema.

“Los tipos de virus y por qué era tan importante, y es mi cuestionamiento, lograr mostrar lo que ella quería demostrar, y por qué recibía apoyo del Instituto Pasteur de Francia, y de los mismos gringos, apoyo que le quitan en el gobierno de Obama”, agregó.

Pero la teoría que maneja Cabal no paró allí, pues ahí es donde le surgen varias preguntas:

“Y me da mucha curiosidad qué querían hacer, por qué le invierten a eso, ¿estaban buscando una vacuna cuando todavía no había pasado al ser humano? ¿Será que hubo manipulación ahí dentro de la composición? Porque se habla mucho de la proteína del virus, de la composición que viene una parte del SARS y, ahora, parte del HIV, para poder permear más fácil la célula del ser humano, para poder pasarla, porque no es fácil que pase de un animal a un humano, y lo lograron. Yo sé que hay especulaciones, pero eso me inquieta”.