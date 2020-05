green

Muchísimas personas (se podían contar por docenas) salieron sin ningún tipo de control y se concentraron en una zona comercial, cerca de dos bancos, reveló Citytv.

Un video publicado por el informativo muestra que las autoridades brillaban por su ausencia. Sin embargo, Carolina Agudelo, alcaldesa local de Kennedy, dijo en ese medio que en esos puntos críticos han aumentado los operativos de control.

“La Alcaldía local ha hecho un ejercicio muy fuerte en todo lo que tiene que ver con inspección, vigilancia y control. Tenemos equipos que todo el tiempo recorren la localidad”, sostuvo Agudelo.

Sin embargo, eso no se ve reflejado en el video, donde no hay pista de aislamiento preventivo ni distanciamiento social.

Incluso, en redes sociales denunciaron que la Policía “no está haciendo lo debido”. No ponen comparendos, no hacen llamados de atención y no aparecen, denuncian algunos ciudadanos.

Ante estos reclamos, la alcaldesa de la localidad reconoció en Citytv que “a veces es insuficiente” el control de las autoridades. Y es que Kennedy es una localidad bastante grande y, de acuerdo con el medio local, los operativos se concentran en 3 puntos: Patio Bonito, Corabastos y María Paz.

Este es el video que da cuenta de la cantidad de gente concentrada en el sur de la capital: