Después de que el presidente Iván Duque dijera que el país entraría en la etapa 3 de vacunación, el ministro Ruiz tuvo que salir a aclarar que se trataba de pilotos con un número reducido de las personas que seguirán en recibir su dosis.

Ahora el anuncio sí es oficial y Ruiz recordó que los cobijados en esta nueva etapa serán los miembros de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, profesores del magisterio y funcionarios del ICBF y de la Fiscalía, además de personas entre 50 y 59 años y de cualquier edad con una lista de comorbilidades o enfermedades preexistentes.

En total serían 9 millones y medio de colombianos los que comprenderá la que llamó la etapa “más masiva en número de personas y más compleja en diversidad de grupos” de todo el proceso de vacunación contra el coronavirus causante del COVID-19.

Cuántas y a quiénes irán las primeras dosis de la etapa 3 de vacunación

En total el ministro detalló que se asignaron las primeras 828.756 dosis para aplicarles a los 6 grupos especificados para iniciar la vacunación masiva de la etapa 3. Esas vacunas se distribuirán de la siguiente manera:

Población objetivo Dosis Personas entre 55 y 59 años 530.010 Personas con comorbilidades de entre 50 y 59 años 181.350 Miembros de las Fuerzas Militares 31.590 Miembros de la Policía Nacional 25.740 Menores de 60 años del Ministerio de Educación 44.460 Personal de la Fiscalía General de la Nación 2.340

Al final de su intervención, Ruiz agregó que pronto se espera la llegada de más de 1 millón de dosis de Sinovac y otras tantas del mecanismo Covax. Con estas, antes de terminar mayo sus cálculos indican que se habrán recibido 7’288.246 dosis, y adelantó que en junio se esperan 6,4 millones más.

Según ese estimativo, el final de la primera fase de vacunación, que comprende las etapas 1 a 3, se daría en el mes de julio, lo que permitiría dar comienzo de la segunda fase, con las etapas 4 y 5.

Asimismo, subrayó que las personas de la etapa 3 solo podrán vacunarse bajo estricto agendamiento, y que solo las personas mayores de 60 años que no han recibido su primera dosis pueden seguir asistiendo sin cita previa para recibirla.

De igual manera, pidió que en las regiones se comiencen a aplicar las vacunas destinadas a otras etapas que no se han aplicado por inasistencia de las personas que deberían haberlas recibido: “No queremos vacunas acumuladas en neveras porque mayores de 60 años no hubieran concurrido“, enfatizó.

Este fue el anuncio del ministro: