Aunque en su más reciente columna Coronell reconoce que “es posible que el abogado Néstor Humberto Martínez no supiera que su cliente Carlos Mattos recompensó a la jueza del proceso del que él fue apoderado“, enfatiza en que “el ahora fiscal general debería brindar explicaciones sobre este asunto“.

Ligia del Carmen Hernández Pérez, que en noviembre de 2015 era jueza 16 civil municipal de Bogotá, reconoció haber recibido pagos por 100 millones de pesos “como regalo” de parte de Mattos. Esto después de concederle una medida cautelar que fue solicitada a su despacho por Martínez Neira, quien figura explícitamente como abogado de la compañía de Mattos en ese momento.

Tras la publicación de esa columna, la fiscalía anunció este domingo que el próximo 12 de febrero imputará al empresario por su segundo cohecho, que es el que relata el periodista en la más reciente edición de Semana.

No obstante, la fiscalía subraya entre líneas que el hoy fiscal figura solo como quien interpuso el recurso a nombre de su defendido, pues el pago lo efectuó Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del juzgado sexto civil; el mismo que era presidido por el juez Reinaldo Huertas, quien recibió y falló un caso a favor de Mattos de forma irregular y en tiempo récord, tal como consta en el caso Hyundai.

Daniel Coronell reconoce esto, por ello hace la respectiva salvedad, pero le pide al fiscal que aclare su participación en el caso. En la lectura de su columna, el periodista destaca que Néstor Humberto Martínez “se siente relevado de explicarle al país cuál fue su participación en este proceso. Es que él era el abogado de Mattos en un evento en que está probada por confesión la entrega de una coima a la jueza del caso”.

“¿Había una comunicación entre el cliente y la juez que no pasaba por el apoderado? ¿Hubo un pago del que no supo el abogado Néstor Humberto Martínez? Es posible, pero me parece que es importante que él le de de frente las explicaciones al país y que se baje de la estructura y del poder enorme de la fiscalía general de la nación para que entregue toda su versión como ciudadano al país”