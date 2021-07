El coronel conformó de manera ilegal un equipo como respuesta al supuesto robo en su casa, hecho a finales de marzo en Bogotá, según información de Noticias Uno.

Edwin Alfonso Mahecha Useche, el hombre contra el que se llevó a cabo esta acción, es allegado a una cuñada del miembro de la Policía a quien visitaba habitualmente.

El coronel de la Policía y cómo se vengó por el supuesto robo

Gamboa es el jefe de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la dirección de tránsito de la Policía y acudió a su influencia para llevar a cabo el operativo el 29 de abril.

El equipo, conformado por 5 subalternos del coronel, retuvo a Mahecha y a su pareja en una calle en la localidad de Bosa. Cada uno corrió con suerte distinta, de acuerdo con Noticias Uno

A ella la llevaron a una casa, de donde sustrajeron dinero en efectivo en un aparente allanamiento. La fiscal del caso indicó que la orden para esa acción es “absolutamente falsa”. Luego de eso, le quitaron su celular y la dejaron de nuevo en una calle de Bosa.

Mahecha fue trasladado en contra de su voluntad con el coronel. “Lo voy a pelar a este hijo de…”, contó la fiscal del caso que le dijo Gamboa al hombre retenido.

“El señor Gabino Humberto Gamboa Correa le dijo ‘¿se acuerda de mí, gono…?’ Le manifestaba que, por haberlo robado, le iba a matar a toda su familia”, relató la funcionaria.

Mahecha le dijo al oficial que lo hurtado lo había dejado en una casa donde está la madre de sus hijos, en Cucunubá (Cundinamarca). Allí se movilizaron en tres automóviles oficiales.

Aunque el hombre retenido buscaba esconderse en esa vivienda, la fiscal cuenta que lo amenazaron “con expresiones como ‘no corra o sino lo pelamos'”. En ese sitio no hallaron nada y por eso lo subieron de nuevo a uno de los vehículos.

“Llévenme a este man (Mahecha) al páramo que lo voy a ‘pelar'”, fue la orden que Gamboa emitió, de acuerdo con la funcionaria del caso. De allí, empezaron un nuevo desplazamiento.

En el recorrido, Mahecha abrió una de las puertas y se lanzó del carro en movimiento, para correr hasta una vereda cercana, donde buscó ayuda de una pareja que lo grabó. “Me secuestraron y quiero que me colaboren”, dijo en ese video, dirigido a las autoridades.

Lee También

La Policía del municipio de Sutatausa (Cundinamarca) llegó pronto por un aviso del coronel, que con aprobación de la Dirección Nacional de Tránsito, dio aviso de un supuesto prófugo en ese sector, en referencia a Mahecha.

El hombre fue entregado de nuevo a Gamboa, aunque en esta ocasión no usó un tono amenazante hacia el retenido. “Usted se golpeó, cómo está de golpeado. Eso fue cuando usted se cayó. Imagínese que están diciendo que usted está secuestrado y yo a usted no lo he secuestrado”, fue lo que dicho por el coronel, según la declaración de la fiscal.

La intimidación hacia Mahecha para su silencio funcionó en principio, pero el hombre le informó a las autoridades lo que vivió entre el 29 y 30 de abril, de acuerdo con la información de Noticias Uno.

Ese medio añadió que el coronel, que estuvo de vacaciones durante un tiempo, fue capturado junto a sus subalternos y que, a pesar de que no han sido retirados de la institución, fueron imputados por los delitos de secuestro simple agravado, falsedad en documento público, hurto calificado y agravado, violación de datos personales y tortura.

Este es el video con el relato del caso: