El funcionario hizo un llamado a los 116 alcaldes de los municipios de Cundinamarca para que no dejen entrar o salir a nadie el próximo puente festivo del primero de mayo (Día del Trabajo); destacó en Noticias Caracol que a los que sean sorprendidos violando la medida, aparte de inmovilizarles el vehículo, se les impondrá una multa de 931.000 pesos.

“Ese fin de semana no es puente, no son vacaciones, no habrá paso hacia los municipios de Cundinamarca”, destacó García en el noticiero, y destacó que acordó con el Gobierno Nacional, la Policía de Tránsito, el Ejército y los peajes, no permitir el ingreso y devolver a cualquier persona que quiera entrar al departamento.