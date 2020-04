El personal de la salud en Colombia teme por su vida y alerta que dadas las condiciones actuales por la falta de elementos de bioprotección para evitar contagiarse del coronavirus y aunque hay personal suficiente para atender la emergencia, es muy probable que no sigan prestando el servicio, informó Noticias Caracol.

“No solamente el personal de urgencias necesita la protección, también la necesita el personal de hospitalización, cirugía y consulta externa. No solamente los médicos, hay personal de enfermería, los vigilantes y personal de servicios generales”, indicó Jaime Peñarete, médico y abogado al medio.

El hospital Simón Bolívar también denunció la falta de elementos de protección para su personal; Adriana Motta, médica del hospital y presidente del sindicato de la institución, alertó que hay internistas que no han podido atender la evolución de sus pacientes por la falta de estos insumos, y destacó en el informativo que los que se están comprando tienen problemas de calidad.

“La batas que se compraron no garantizan la protección contra el COVID-19 porque no son impermeables”, destacó Motta en el noticiero, e hizo un llamado a que no haya tantos profesionales de la salud en las casas pendientes de una prueba porque tuvieron posibles contactos con pacientes con COVID-19.