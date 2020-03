green

En el documento se describe que con el fin de prevenir el contagio del coronavirus, se activó un control en Casa de Nariño que incluye un registro de nombres, apellidos, toma de temperatura, y un cuestionario sobre posibles síntomas e información sobre países visitados en los últimos 14 días. Dicho proceso se aplicó con López.

“Este protocolo fue seguido estrictamente durante el ingreso de todas las personas que participaron en el encuentro con gobernadores y alcaldes de ciudades capitales, realizado el pasado sábado 14 de marzo. A esta reunión acudió el Alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, de quien se tiene el registro de su ingreso con su firma”, explica el comunicado de Casa Militar.

Seguido, asegura que el alcalde de Popayán dijo que no en todas las respuestas. No había tenido fiebre ni síntomas, no había tenido contacto con personas con síntomas, y no había visitado países en los últimos 14 días.

En contraste, el también expresidente de Millonarios FC aseguró en las últimas horas que se hizo la prueba del COVID-19 por recomendación médica después de presentar una “tos seca” el lunes. López también dijo haber viajado a Marruecos recientemente y tuvo contacto con “centenares de personas” en un evento sobre Popayán en Bogotá.

El alcalde estuvo en reunión de trabajo organizada por la Presidencia con gobernadores y alcaldes de ciudades capitales el pasado sábado 14 de marzo en la Casa de Nariño.

La situación médica del mandatario llevó a que el presidente Iván Duque se practicara nuevamente la prueba del coronavirus, cuyos resultados se esperan en las próximos horas.