En el Foro Internacional de Mujeres y Biodiversidad, durante la COP16, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad y la vicepresidenta Francia Márquez recibieron la Declaración de Inírida, un manifiesto que busca incidir en los procesos de toma de decisiones y propone una visión global de las mujeres cuidadoras de la biodiversidad.

Este documento será presentado por la Ministra en la Zona Azul de la COP16, para que todo el mundo pueda escuchar sus compromisos y propuestas.

“Asumo la responsabilidad de llevar estos insumos para que sean realmente escuchados y que la meta 23 del Marco Kunming Montreal no sea simplemente una inclusión al final, una retórica porque ahora toca políticamente ser correctos y tener que incluir a las mujeres, porque si no, no estamos en una política de inclusión. La inclusión no es solo la palabra, la inclusión es el poder de decisión”, afirmó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.