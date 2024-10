Colombia es el escenario de la COP16, un evento que reúne a delegaciones de todo el planeta y pone sobre la mesa las principales problemáticas medioambientales que impactan a la humanidad.

Hasta la ciudad de Cali llegaron representantes de 196 naciones que definen las pautas para el futuro del planeta, lo que pone al país en la primera plana internacional no solo por las conclusiones que salgan luego de la cumbre, sino por la organización del evento.

Justamente ese detalle le ha puesto color a la COP16. Ante la gran cantidad de visitantes que arribaron a la ‘Sultana del Valle’, los cuartos de hotel fueron insuficientes. Por ende, algunas delegaciones tuvieron que dejar volar su imaginación y hospedarse en lugares pocos ortodoxos.

Es el caso de la representación de Uganda, que tuvo que quedarse en un motel. Robert Baluku, delegado de esa nación, decidió quedarse en uno de esos lugares que, para su sorpresa, ofrece camas circulares, sillas de curiosas formas y barras de baile.

El diario The Guardian mostró uno de esos cuartos “muy inusual” para Baluku. Al africano le pareció tan curioso el lugar, que no tuvo problema en dar buenos comentarios a otros delegados que no tenían hospedaje, para que se quedaran allí.

La emoción de los invitados internacionales fue tal, que el amoroso espacio ahora alberga a 12 delegados de Uganda, Nepal, Brasil y Ecuador.

Según mencionó el medio citado, el alquiler de un cuarto, por cuatro horas, cuesta 100.000 pesos (18 libras esterlinas), mientras que para la COP16, el hospedaje enamoró a sus huéspedes internacionales con una tarifa especial por noche de aproximadamente 35 dólares (unos 152.000 pesos colombianos).

En cuanto a la alimentación, aquella que las cariñosas parejas reciben normalmente a través de un cubículo, los delegados tienen la opción de desayunar jugo de naranja, café, fruta, huevos y pan, además de su ración diaria de chocolates y dulces de café para demostrarles “que son especiales”.

