Los hechos quedaron registrados en un video en el que se observa cuando el periodista José Reinel Barón está tirado en el piso, y a un corpulento hombre que le propina varios golpes en su rostro.

Algunos testigos intentan separar al contratista Heriberto Martínez para que no continúe con la agresión, mientras que otro hombre insulta a Barón y le dice que si le pegaron fue “por sapo”, según grabación que compartió Caracol Radio Guaviare en Twitter.

“Por sapo, periodista hiju$#%&, por eso le dan en la jeta. Usa los medios de comunicación para hablar mie%$&#, antes no lo han matado”, dice un hombre que está junto a la persona que graba.

Contratista de EDESA Heriberto Martínez agredió en la ciudad de Villavicencio al Periodista Jose Reinel Baron De la Emisora Ondas del Meta por que publicó denuncia sobre las deudas que sostiene con sus trabajadores a los cuales no les ha querido pagar sus honorarios. pic.twitter.com/aHqM1mUR7X — CARACOLRADIOGUAVIARE (@caracolguaviare) November 1, 2018

Pero el periodista explicó en Noticias Uno que no es ningún “sapo”, como le dijeron, sino que en medio de su labor publicó una nota en la que cuestionaba al contratista por una supuesta deuda con los trabajadores de una obra que tiene a su cargo.

“Yo tengo las pruebas en donde el señor director de obra interpone una queja en el ministerio de trabajo, y otra queja en la interventoría”, aseguró Barón, y explicó en el noticiero que el contrato en mención es para una obra de acueducto y alcantarillado que beneficia a varios barrios en Acacías, Meta.

“Yo no sé cómo curiosamente termina con un contrato de 4.3000 millones en Acacías […] y pues recibimos una queja del director de obra donde manifiesta que el señor Heriberto le debe algunos meses de sueldo y que no ha pagado. Yo anexo la documentación y procedo a hacer la nota en donde le digo que no entendemos cómo es posible que no se ponga al día con el sueldo de sus trabajadores”, agregó el comunicador en entrevista con el canal Chamorro TV.

Pero el contratista aseguró en Noticias Uno que el comunicador supuestamente está “especulando”, y dejó claro que lo volvería a agredir si pudiera.

“Y lo haría otra vez, lo digo, porque él está jugando con mi nombre, y con malas mañas nosotros no tenemos esa forma de actuar […] El hombre especula, si me entiende, es una persona que no conoce qué es lo que sucede internamente en el consorcio El Bambú”, señaló Martínez.

A raíz de eso, el periodista advirtió en el noticiero que siente temor por su vida y por la de su familia, pues “el señor es bastante agresivo, muy agresivo. Si usted mira las redes sociales del señor Heriberto Martínez va a encontrar las peleas que cazaba con la alcaldía y la Gobernación”.