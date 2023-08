Se trata de Andrés Felipe Gómez Bustamante, más conocido por los pobladores en Argelia, Valle del Cauca, como ‘Pipe’, quién ahora tras la renuncia de un miembro del partido conservador durante el mandato del alcalde Gildardo Restrepo, se convierte en el primer concejal transgénero en el país. No solo es un acto sorpresivo en la rama política, es un paso significativo en los espacios de participación de la comunidad LGTBIQ+ del país. Las opiniones sobre el tema siempre han estado sobre la mesa, incluso en personajes reconocidos.

Un hecho que es muy significativo porque abre la puerta a que la comunidad LGTBIQ pueda tener más incidencia y participación política en Colombia. “Es un impulso, decirles que, si se puede, que hay que participar de todos estos procesos, hay que apropiarnos de estos procesos, visibilizarnos”, dice Andrés Felipe Bustamante, concejal.

Su trabajo y activismo ha hecho que sea muy reconocida entre los habitantes de Argelia. “Mi objetivo es continuar abogando por políticas públicas inclusivas LGTBIQ+, brindar apoyo a las víctimas del conflicto armado y defender nuestros derechos”, señaló Bustamante.

Además, de su destacado rol como representante en la mesa municipal de víctimas con enfoque diferencial, así como su participación en el cuerpo de Bomberos. Para aquellos que se preguntan que es un hombre transgénero Andrés Felipe, quiso explicar un poco porque siente que es un tema del que muy poco las personas conocen u entienden.

“Yo por el momento soy un hombre transgénero, no he cambiado mi sexo, no me estoy hormonando, lo siento poco necesario, pero si quiero hacerme la mastectomía e histerectomía, son esos cambios en mi cuerpo, nací con el sexo femenino, pero me identificaba con mi género, entonces empecé a educarme en el tema y vi que esta era mi identidad”, expresó.

Andrés Felipe, además de dedicarse a los procesos sociales, asume el rol de padre de familia con dos hijos de 12 y 14 años de edad.