Lo hicieron como respuesta a una ciudadana que preguntó por qué en algunos casos no están haciendo una segunda prueba para determinar el estado de un contagiado y “en qué se basaron para eso”.

El mandatario comenzó explicando que ese es “un punto de relativo consenso en los últimos días con los expertos de los organismos multilaterales sobre salud” con las personas que son ainstomáticas o que presentan síntomas leves, y detalló:

“Si la persona no ha tenido fiebre en los 3 días después del día 14 [de que se confirmara el contagio], esa persona puede entrar a ser considerada como recuperada y básicamente lo que queda claro es que no hay que realizar una segunda prueba”.

Según el jefe de Estado, ese es un concepto que han expresado expertos de la Organización Mundial de la Salud que han asesorado a Colombia en el manejo de la pandemia. Sin embargo, no explicó cómo pueden confiar en que una persona que no tenga fiebre ya está curada si nunca manifestó síntomas y sin la prueba no tiene la certeza de ser negativo.

Luego le dio la palabra al ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien añadió en el espacio televisivo que es una medida que le da la posibilidad a las personas que adquirieron el virus de “reintegrarse a la vida normal”, una vez ha transcurrido un tiempo, según el análisis clínico, para que deje de representar un riesgo para sí misma o para otros ciudadanos.

Duque dijo que “no es un tema caprichoso ni arbitrario, sino un consenso médico importante”, pero que además le permite al Gobierno “aprovechar las pruebas PCR en la búsqueda activa y no tener que hacer una utilización” innecesaria si el consenso médico es que después de dos semanas una persona se puede dar por recuperada.

Según el reporte de las autoridades sanitarias, en Colombia se han recuperado 107.951 personas, de las 226.373 que se han contagiado. Además, 7.688 han fallecido a causa del virus.

La explicación de Gobierno a partir del minuto 32:24: