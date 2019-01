Riaño aseguró que la llevó a una obra de teatro, pero no pasó nada porque ella, María Alejandra Manotas, tenía novio en ese momento.

Luego, 20 días después, Riaño aseguró que ella lo llamó y le dijo que había terminado con su pareja, y que quería ir a una de sus presentaciones.

“Ese día le dije: ¿Por qué no vas el martes, que es el cierre?, pero ella me dijo que no podía. Lo que no contaba es que como estaba soltero, ya había invitado a otro ganadito”, indicó Riaño en el programa del Canal Caracol.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar El altercado que tuvo actor de 'Padres e hijos' con taxista por el pago de una carrera

Según Riaño, las dos mujeres se conocían y, por su puesto, se enteraron que habían sido invitadas por la misma persona.

“María Alejandra se molestó conmigo, se sintió y no me volvió a hablar por un tiempo”, afirmó el comediante.

Finalmente, Riaño aseguró que se la encontró en una fiesta de unos amigos después de unos meses. Al día siguiente la invitó a cenar y desde ese día no se separan.