El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que en medio de una operación adelantada por el Comando Contra el Narcotráfico del Ejército, se registraron fuertes combates contra la guerrilla del Eln, en Arauca. El alto miembro del Gobierno de Gustavo Petro explicó que en las acciones militares murieron seis miembros del grupo criminal, que se encuentra en una mesa de negociación de Paz con el Ejecutivo.

(Lea también: ELN asegura que financiación de esa guerrilla sí se discutió en la mesa de diálogo)

Además, estos combates entre Eln y Ejército se registran en paralelo al progreso de las fases de implementación del cese al fuego bilateral, acordado en la mesa de diálogos, que se espera entre en vigencia el 3 de agosto. La operación se desarrolló entre los municipios de Arauquita y Puerto Rondón contra el Frente de Guerra Oriental del Eln. El ministro Velásquez.

Sobre los combates trinó Antonio García, quien es uno de los miembros de la delegación del Eln en los diálogos de paz. Dijo que esta es una alerta y, según él, demuestra que no se pararán las acciones ofensivas.

(Le podría interesar: “La gente en Chocó no aguanta más y quiere que se acabe la guerra a como dé lugar”)

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha sido enfático en que estas operaciones contra la guerrilla del Eln y otros grupos armados no cesarán, pues es un deber de las Fuerzas Militares.

“Este no es un plan de la extrema derecha, es un cumplimiento del deber de las Fuerzas Militares, a menos que ya se me pudiera catalogar a mí también como de extrema derecha, porque no hay un cese pactado en este momento, no hay un cese que esté rigiendo”, le respondió el ministro Velásquez.