En los últimos años, muchas personas colombianas han tomado la decisión de irse del país para buscar mejores oportunidades laborales y así tener mayores ingresos con los cuales les puedan ayudar a su familia.

Sin embargo, muchas veces las cosas no salen bien y la experiencia es traumática y hasta lamentable. Ese fue el caso que le ocurrió a Sandra Ramírez, una cucuteña de 43 años de edad, que en la mañana de este sábado 13 de enero fue encontrada sin vida a causa de múltiples heridas ocasionadas por armas cortopunzantes.

Tal como informó el medio Times Of Malta, la mujer vivía en la ciudad de Silema y trabajaba en una modesta tienda, pero no se presentó a su turno del sábado y por eso sus compañeros de trabajo se alertaron.

“La llamábamos una y otra vez porque no era propio de ella llegar tarde o no presentarse al trabajo. Cuando escuchamos la noticia, no podíamos creer que nuestra Sandra estuviera muerta”, dijo Karl Micallef, su jefe, al medio mencionado.