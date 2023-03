Claudia López, en compañía de José Manuel Acevedo, director del noticiero, hicieron un recorrido por cinco puntos de Bogotá con el objetivo de explicar la propuesta del corredor verde por la carrera Séptima que ha causado bastante controversia en los últimos días.

(Vea también: Claudia López explicó los cambios que tendría la Séptima (en varios canales y al tiempo)

Fue en este trayecto de 21 kilómetros que alcaldesa se vio sorprendida por una ciudadana que, apenas la tuvo cerca, lanzó un comentario por la postura que ella tiene cuando se enfrenta al presidente Gustavo Petro.

Claudia López y la reacción por apodo a Gustavo Petro

La insólita situación ocurrió en el barrio Colina Norte, en Bogotá, cuando la mandataria local se disponía a responder algunas preguntas de los ciudadanos de esta zona.

Y es que al cruzar una vía de alto flujo vehícular, a López la esperaba una habitante del sector, quien le abrió los brazos a la alcaldesa para darle un cordial saludo y decirle un par de cosas, entre esas, su admiración por el carácter que tiene cuando discute con el jefe de Estado.

“Me fascina escucharla, como se le enfrenta al presidente, al ‘Petrosky’ ese”, dijo la mujer entre risas y admiración.

López, sorprendida por el comentario —que no tenía nada que ver con el tema—, no pudo contener la risa y soltó un par de carcajadas; sin embargo, decidió no prestarle atención y seguir explicando la propuesta del corredor verde sobre la Séptima.

Vea acá el video de Claudia López en Noticias RCN desde el minuto 19:44.