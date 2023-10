En medio de un operativo, las autoridades de Cali cerraron dos clínicas estéticas por “poner en riesgo la salud de los pacientes”.

La Secretaría de Salud, de Seguridad y la Policía realizaron esta acción en horas de la mañana de este martes, luego de recibir una denuncia ciudadana.

(Vea también: Joven murió al hacerse cirugía estética en Bogotá; había viajado desde España)

Según las investigaciones, en este lugar se efectuaban procedimientos estéticos, pero no contaban con la documentación legal para trabajar.

“Encontramos que el establecimiento no cumple con los requisitos, no tiene la habilitación adecuada y, peor aún, no hay un profesional médico realizando los procedimientos”.