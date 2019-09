Según dijo Arango en Los Informantes, la sargento chilena Ilse Ojeda quería tener un hijo con Juan Valderrama, quien era su pareja, 25 años menor que ella, y que hoy es el principal sospechoso de su asesinato.

Para eso, indicó Arango sin dar más detalles de esa información, ella estaba en un tratamiento para quedar embarazada. No obstante, ese deseo de Ojeda nunca se cumplió.

Lo que sí se sabe es que la sargento chilena ya tenía dos hijos, Mario y Jonathan Sánchez Ojeda, y era abuela de tres menores. Sin embargo, según las declaraciones que dio su hermana Alejandra Ojeda, la fascinación que la víctima sentía por Valderrama la llevaron a querer construir una vida con él, razón por la que viajó a Colombia.

Pero con el paso del tiempo, contó la familiar de la chilena en Los Informantes, Ilse Ojeda se desencantó de su pareja porque, entre otras cosas, la maltrataba. Además, le habría dado todo su dinero hasta el punto de perderlo todo.

Por esa razón, la chilena asesinada quería volver a su país, para reconstruir su vida al lado de su familia, pero no lo pudo hacer, pues la asesinaron en el departamento de Santander. Posteriormente, su cuerpo fue incinerado.

La hermana de la víctima aseguró que la sargento envió mensajes pidiendo ayuda a uno de sus familiares, pero por la mala señal, estos nunca llegaron. Por lo mismo, la familia no duda de que el colombiano es el culpable del asesinato de Ilse Ojeda.

Ahora, Valderrama se encuentra en un proceso judicial por este crimen, pues lo señalan de haber cometido feminicidio agravado y desaparición forzada agravada.

Si bien él no ha aceptado su culpabilidad, su defensa buscó que se le declarara como inimputable por supuestos trastornos mentales, No obstante, Medicina Legal determinó que el sospechoso tiene “plena capacidad mental”. Por lo tanto un juez determinará si lo condena o no.