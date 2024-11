Este 31 de octubre se adelantó la convención Liberal en Cartagena, evento en el que se elegiría el nuevo presidente del partido. César Gaviria llegó como uno de los favoritos, aunque los ánimos estaban caldeados previo al inicio de la importante cita de esta colectividad.

(Vea también: ¿Día de sustos para Gaviria y su partido?: espíritu de Petro rondaría convención liberal)

Con 582 votos a favor, el expresidente César Gaviria fue elegido como único director del Partido Liberal, pasando por encima de varios nombres, incluyendo el de Luis Fernando Velasco (exministro del Interior) y otros congresistas que le apuntaban a encabezar el partido.

El mismo Luis Fernando Velasco salió al paso ante la situación y aseguró que se estaba cometiendo un supuesto fraude, idea que apoyaron otros congresistas que estaban en el recinto.

Sin democracia, el @PartidoLiberal no hace honor a su nombre. Con el convencionista Jaime Bolaños de la Guajira denunciamos como a pesar de estar presente no lo dejo votar el sistema y parece como si hubiese delegado su voto, cuando eso no es cierto @ELTIEMPO @RTVCnoticias… pic.twitter.com/9Ueq7TpnDg

— Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) October 31, 2024