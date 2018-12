Las declaraciones de la minera se dieron mediante un comunicado de prensa luego de que en redes sociales se denunció que esa firma había donado esos alimentos para el barrio Brisas del Sur en el municipio de Montelibano, Córdoba.

Tras consumir arroz con pollo en mal estado, Blu Radio confirmó que 100 personas — entre ellas 81 niños — resultaron intoxicadas en ese municipio. Aunque aún las autoridades no confirman quién entregó los alimentos, Cerro Matoso anunció que no tuvo nada que ver con esta situación, pues no ha participado en recientes eventos de donación.

“Los afectados fueron atendidos en centros asistenciales y las autoridades iniciaron las investigaciones del caso”, explicó la emisora.

La multinacional también informó que en este momento están en contacto con el hospital local de Montelibano. De hecho, aseguraron que mantienen su compromiso con la comunidad y continuarán atentos a lo que pueda suceder.

Por ahora, según La W Radio, las autoridades creen que la donación la hizo un comerciante de ese municipio, pues algunos testigos aseguran que recibieron esos alimentos de un particular.