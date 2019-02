Samuel Hoyos y José Obdulio Gaviria, reconocidos en las filas del Centro Democrático, desmintieron la versión que el mismo Nicolás Gaviria relató a medios en los últimos días, sobre su precandidatura al Concejo de Bogotá como integrante de ese partido.

Nicolás Gaviria, dedicado a organizar eventos, y que se hizo famoso en 2015 por insultar y amenazar a policías en la zona de rumba de la capital, ha compartido imágenes en los últimos días apoyando a Hoyos, precandidato a la Alcaldía de Bogotá, y agradeció el apoyo del partido a su candidatura.

Eso motivó que el mismo Hoyos saliera a calificar la noticia como ‘fake news’:

#FakeNews No acompaño ninguna aspiración al concejo en particular. El partido @CeDemocratico no ha dado avales y no soy padrino político de nadie https://t.co/91UF8X2Qfp

— Samuel Hoyos (@SamuelHoyosM) February 11, 2019