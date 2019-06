En ese sentido, el partido de Gobierno de Iván Duque, Centro Democrático, emitió un comunicado en el que dice que confía en la “idoneidad, el profesionalismo y la calidad” del trabajo de las Fuerzas Militares.

En el documento, el uribismo se refiere específicamente al Ejército Nacional, y asegura que, en cabeza del comandante general Martínez, la institución “ha logrado encausar la moral de la tropa, a través de la legalidad y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”.

Al respecto, el presidente del Senado, Ernesto Macías, acérrimo uribista, le dijo a Blu Radio que no considera que el artículo del diario The New York Times, que alerta de una directriz emitida por el general Martínez que podría causar el regreso de los ‘falsos positivos’, o las pruebas de que general Martínez dirigió brigadas implicadas en ejecuciones, publicadas por El País; sean un inconveniente para que el uniformado ascienda.

“El general no tiene ninguna investigación como para dudar de ese ascenso”, dijo Macías.

Lo cierto es que los cuestionamientos que la prensa internacional le ha hecho al comandante del Ejército se le está embolatando la promoción, y de no darse, el general Martínez perdería el mando del Ejército, pues se dañaría la estructura, de acuerdo con Blu Radio.