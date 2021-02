green

Y no era para más, pues según contó Luis Alonso Colmenares, en entrevista con Pulzo, pese a que Laura Moreno había ido a su casa a hacer trabajos con su hijo, luego de la fatídica madrugada en la que murió en circunstancias aún por establecer (31 de octubre de 2010), nunca más les volvió a cruzar palabra.

“Alguna vez llegó a estudiar con Luis allá a la casa, pero no más. Yo nunca crucé un saludo porque por mis ocupaciones, trabajos, viajes y clases no tuve la oportunidad. La mamá era la que, de alguna manera tuvo, al menos de vista, más oportunidad para verla”, manifestó el padre.

Luis Alonso confesó que Jessy Quintero, otra de las supuestas amigas de Colmenares, también se apartó de allí luego de que la inculparan, pero lo que más le causó extrañeza fue la actitud que asumió un joven que era bien cercano a su hijo.

“El mayor trato de Luis era con uno de sus compañeros que vivía en un edificio del lado, Gonzalo Gómez. Él era al que nosotros más conocíamos, pero igual, como todos salieron corriendo él también salió corriendo, a pesar de que en la práctica siempre le demostró a Luis algún sentimiento de aprecio, y nunca entendimos su reacción”, comentó con profunda tristeza.

La reacción de Gómez podría explicarse, teniendo como base sus declaraciones en el caso, en que posiblemente tuvo algo que ver con sus notables contradicciones, ya que cuando la fiscal delegada ante la Corte Suprema le preguntó sobre si los bomberos habían entrado al caño a buscar el cuerpo de Luis, en la madrugada, él respondió que no los vio.

No obstante, en una declaración previa que dio en la Fiscalía, contestó: “Sí, señor […], no sé si buscaron o no debajo del puente”. Además, el joven también se contradijo al hablar de que el nivel del agua en el caño podía haber arrastrado un cuerpo, y luego dijo que “no era nada”.

Papá de Luis Andrés Colmenares espera que se haga justicia por la muerte de su hijo

Pero más allá de esos detalles, el padre de Luis le dijo a Pulzo que “a Dios tendrá que rendirle cuentas”, ya que ante la justicia salió bien librado por los hechos que rodearon la muerte de su ‘amigo’ del alma.

En este video, Luis Alonso Colmenares (que también dio su opinión sobre la muerte de Ana María Castro), planteó una hipótesis sobre cómo habrían asesinado a su hijo, para refutar la tesis de supuesto accidente en el caño.